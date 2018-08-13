وفاة الإعلامي السعودي فهد الفهيّد في لندن

توفي الإعلامي السعودي فهد الفهيد، مساء اليوم الإثنين، في العاصمة البريطانية لندن؛ متأثرًا بإصابته في حادث سير قبل أسبوع، دخل على إثره في غيبوبة، قبل أن يوافيه الأجل المحتوم.

وأعلنت حسابات من عائلة وأصدقاء الفهيد وفاته، وأكدت شقيقته سعاد الفهيد، من خلال حسابها بتويتر الخبر المفجع قائلة: “إن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكلٌ عنده بأجل مسمى.. توفي أخي فهد الفهيد”.

إن لله ما أخذ

وله ما أعطى

وكلٌ عنده بأجل مسمى توفي أخي #فهد_الفهيد اللهم اغفر له وارحمه واعفُ عنه

واجعل ما أصابه رفعة في درجاته من الجنة الحمد لله على ما قضى وقدّر — د. سعاد الفهيد (@drsf1439) August 13, 2018

وكان الفهيد يتلقى العلاج في العناية المركزة في مستشفى بلندن منذ يوم الثلاثاء الماضي، عقب حادث الدهس مباشرة، وسط مناشدات عائلته وأصدقائه وأقاربه بالدعاء له بالشفاء.

ويعمل الفهيد في صحيفة “الرياض”، وهو نشط في التغريد عبر حسابه بموقع “تويتر”، حيث يتابعه قرابة 200 ألف متابع، ويعرّف نفسه كمحاضر ومدرب اتصال وتسويق وتطوير ذات، بجانب كونه إعلاميًا تلفزيونيًا وإذاعيًا.