الأوقاف المصرية تتوعد الخطباء المخالفين بعقوبات رادعة بعد واقعة “مسجد الحسين” (فيديو)‎

توعدت وزارة الأوقاف في مصر، اليوم الثلاثاء، الأئمة باتخاذ إجراءات رادعة تجاههم حال الخروج عن نص أو مضمون خطبة الجمعة، وذلك بعد حديث خطيب مسجد الإمام الحسين الذي أثار جدلًا واسعًا بعد قوله إن القاهرة اسم من أسماء الله الحسنى.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بنص خطبة الجمعة أو بجوهرها على أقل تقدير، التي ستحمل عنوان “الميثاق الغليظ وضرورة الحفاظ عليه”، في الجمعة المقبلة.

وتضمنت التعليمات أن “الوزارة تؤكد على ضرورة الالتزام بضابط الوقت ما بين 15:20 دقيقة كحد أقصى، ونحذّر من استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة”.

وكانت الوزارة قد أحالت، أمس الإثنين، الشيخ إسماعيل عيسى للتحقيق بديوان عام الوزارة مع إنهاء ندبه بمسجد الإمام الحسين وعدم إلحاقه بأي من المساجد الكبرى لحين انتهاء التحقيقات، وذلك بعد خروجه عن موضوع خطبة الجمعة ومضمونها وعدم التزامه بتعليمات الوزارة فيما يتصل بالخطبة.