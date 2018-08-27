داعية مصري: المنتحر ليس كافرًا بإجماع الأئمة الأربعة (فيديو)

أكد أحمد كريمة أستاذ الفقه والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر المصرية، أن الانتحار جريمة منكرة وكبيرة من الكبائر، وفاعله فاسق وآثم، ولكن ليس بكافر أو خارج عن الملة، وذلك بإجماع الأئمة الأربعة.

وأوضح كريمة خلال حواره على قناة “الحدث اليوم”، أن المنتحر ليس كافرًا وبالتالي يغسل ويكفن وتصلى عليه صلاة الجنازة ويدفن في مقابر المسلمين، وهذا إجماع أهل السنة في الأزهر الشريف.

وذكر أن المنتحر لم ينكر معلومًا من الدين بالضرورة ولكنه أقدم على قتل نفسه وخالف فقط قول الله تعالى “ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا”، مؤكدًا أن بعض الفقهاء أكدوا أن المنتحر قد يدخل النار دون أن يخلد فيها.

يذكر أن حالات الانتحار في مصر زادت في الآونة الأخيرة، وتعددت أساليب وطرق ذلك إما أسفل عجلات مترو الأنفاق أو أمام القطارات، أو غرقًا في البحر لأسباب مختلفة لعل أبرزها الفقر وضيق العيش وسوء الأوضاع الاقتصادية.