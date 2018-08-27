لماذا اكتفى أردنيون بتصوير الفتاة العارية بدلًا من مساعدتها؟ (فيديو)

لا تزال قضية الفتاة الآسيوية التي ضبطت تسير عارية تمامًا في أحد شوارع العاصمة الأردنية عمان، تشغل أحاديث الأردنيين؛ لغرابة الحدث الذي يعتبر نادر الحدوث في المملكة.

وأثارت ردة فعل مواطنين تواجدوا في مكان الحادثة، ووثقوها بصور ومقاطع فيديو، انقسامًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ففي الوقت الذي انتقد فيه البعض تصرف شهود العيان بتصوير الفتاة وعدم التدخل لتغطية جسدها، اعتبر آخرون أن ردة فعلهم طبيعية؛ لما قد يتعرضون له من مساءلة قانونية في حال تدخلهم.

وإزاء ذلك، قال أستاذ علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي، إنه “من المفترض على الذين كانوا متواجدين في موقع الحدث، أن يقوموا على الأقل بتغطيتها بملابسهم الشخصية”.

لكن الخزاعي أوضح في حديث لـ”إرم نيوز”، أن “المواطنين الذين تواجدوا في الشارع، تملكهم الخوف من الملاحقة القانونية في حال مساعدة الفتاة، أو خوفهم من اللوم المجتمعي، خاصة المتزوجين منهم”.

وأشار أيضًا إلى أن “أغلب شهود العيان كانوا من فئة الشباب والمراهقين، وبالنسبة إليهم فإن منظر الفتاة وهي عارية ملفت، ففضلوا تصويرها على مساعدتها”.

وحول السبب الرئيسي الذي دفع بالفتاة الآسيوية لهذا الفعل، قال الخزاعي: “السبب هو إما حالة من الغضب والتوتر والعصبية، أو أنها تعرضت لصدمة نفسية دفعتها لتؤذي نفسها وليس الآخرين”.

واستذكر الخزاعي قصة شبيهة حصلت في محافظة إربد، شمالي الأردن، قبل عامين، عندما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على رجل عار يمشي بالشارع العام، وكان قد تجرد من ملابسه، وكان يحملها بيديه دون الأخذ بأي اعتبار لوجود مارة في نفس المنطقة.

تصرف صحيح

من جانبها، بينت المستشارة النفسية الدكتورة دلال العلمي، أن “المواطنين الذين تواجدوا في موقع الحادثة تصرفوا بشكل صحيح، بعدم اقترابهم من الفتاة ومحاولة مساعدتها”.

وأشارت العلمي، في تصريح لـ”إرم نيوز”، إلى أن “المجتمع يرفض مثل هذا السلوك الشائن بالدرجة الأولى، وأن الناس تملكهم الخوف من أن تكون الفتاة مجنونة أو مضطربة عقليًا”.

وأكدت أن “الخوف من الملاحقة القانونية كان الهاجس الأكبر لدى الشباب، الذين لم يفكروا بمساعدة الفتاة، والتي من الممكن أن تسبب لهم الأذى، وهو ما يحدث كثيرًا في حوادث مشابهة”.

وكانت دورية أمنية ضبطت المرأة وهي تسير عارية تمامًا أسفل الجسر المعلق في منطقة عبدون.

ولاحقًا، أحال مدعي عام جنوب عمان، الفتاة الآسيوية إلى مركز للأمراض النفسية.