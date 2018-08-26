تعرّف على مصير الفتاة العارية تمامًا التي صدمت الأردنيين (فيديو)

أحال مدعي عام جنوب عمان، امرأة تحمل جنسية آسيوية، ظهرت عارية تمامًا في أحد شوارع العاصمة الأردنية عمان، إلى مركز للأمراض النفسية.

وكانت دورية أمنية قد ضبطت المرأة وهي تسير عارية تمامًا أسفل الجسر المعلّق في منطقة عبدون، في حين تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا ومقاطع فيديو توثّق الحادثة.

وأوضح مصدر أمني أن “قرار الإحالة إلى الطب النفسي جاء بالتنسيق مع المدعي العام، خاصة أن المرأة كررت فعلتها هذه مرة أخرى، إذ خلعت ملابسها بعد وضعها في الزنزانة”.

وأضاف أن “المحققين لم ينجحوا في الحصول على معلومات منها بسبب أفعالها، لذلك جرى الطلب من المدعي العام ضرورة إحالتها للطب النفسي، إلى جانب إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها”.

ونقل الموقع الإخباري لقناة “رؤيا” المحلية عن مصدر أمني تفاصيل جديدة بشأن الواقعة، مشيرًا إلى أن دورية أمنية توجهت إلى المكان عقب تلقيها بلاغًا بوجود امرأة عارية تسير في الشارع، وبعد وصولها تمكن طاقم الدورية من الإمساك بالمرأة، ولف جسدها بغطاء.

وأضاف المصدر أن “طاقم الدورية سلّم السيدة إلى الشرطة النسائية التي قامت بإلباسها وإطعامها كونها لم تكن بكامل قواها العقلية، الأمر الذي تطلب التحفظ عليها حتى صباح اليوم التالي، لتوفير مترجم يساعد جهة التحقيق بمعرفة ما وراء تعريها”.

وأشار إلى أن “السيدة قدمت إلى الأردن من بلادها قبل 8 أشهر، لتعمل عاملة منزل، لكنها غادرت منزل مخدوميها دون علمهم”.