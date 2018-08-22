الحاج الفلبيني “رودريغيز” يكشف كيف أسلم على يد سعودية (صورة)

استطاعت سعودية أن تقنع فلبينيًا باعتناق الإسلام، وذلك بعد أن أهدته كتابًا دعويًا بلغته، استقرت معانيه في وجدانه، فكانت تلك الشرارة التي دفعته إلى اعتناق الإسلام، بحسب قوله.

وأضاف الحاج الفلبيني، واسمه “رودريغيز”، أنه ما إن فرغ من تعلم العقيدة الإسلامية الصحيحة، حتى انطلق يدعو قومه فأسلم على يديه أكثر من 10 آلاف شخص.

وقال لصحيفة “سبق” السعودية: “كنت أعمل عاملًا بأحد المستشفيات في السعودية، وكانت لدي الرغبة في البحث عن هوية الدين الإسلامي، وحين علمت إحدى السعوديات، وقد كانت تعمل في المستشفى أخصائية أشعة، قدمت لي كتابًا توعويًا مترجمًا بلغتي، وبعد أن قرأته فهمت معانيه وقررت أن أسلم، وذلك بفضل الله تعالى ثم هدية المرأة السعودية”.

وأوضح: “بعد إسلامي وفهمي العقيدة الصحيحة قررت أن أدعو بني جلدتي للإسلام، وقد أسلم على يديّ حتى اللحظة أكثر من 10 آلاف شخص، وبفضل الله قمت بترجمة القرآن الكريم إلى لغتي، وعدد من الكتب الدينية، وطبعت منه 60 ألف نسخة، وكانت سببًا باعتناق هذا العدد للإسلام”، لافتًا إلى أنه غيّر اسمه بعد الإسلام إلى عبدالرحمن.