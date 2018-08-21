أجواء عيد الأضحى في هذه الدول الإسلامية

أدّى ملايين المصلين في معظم الدول الإسلامية، صلاة عيد الأضحى المبارك، صباح اليوم الثلاثاء، تزامنًا مع قيام الحجاج في المشاعر المقدسة برمي الجمرات.

وامتلأت ساحات المساجد في السعودية بالمصلين، وبمشاركة عدد من أمراء المناطق.

وتبادل المصلون في مدينة الموصل العراقية التهاني بمناسبة عيد الأضحى في أجواء من التآخي والمحبة.

وشهدت مدينة ألماتي أكبر مدن كازخستان توافد الآلاف إلى المسجد المركزي؛ ما اضطر العديد منهم لأداء صلاتهم على الأرصفة والطرقات وسط أجواء ماطرة.

وبعد أداء صلاة العيد بدأ الأهالي في ألماتي باقتياد الأغنام للذبح.