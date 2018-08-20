مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك

يستعد المسلمون لاستقبال أول أيام عيد الأضحى المبارك الثلاثاء تزامنًا مع قيام حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة برمي الجمرات بعد الانتهاء من أداء ركن الحج الأعظم “الوقوف بعرفات”.

وتختلف مواعيد أداء صلاة العيد تبعًا لاختلاف الأوقات بين الدول والأقاليم وحتى بين مدن الدولة الواحدة تبعاً لاختلاف مواعيد صلاة الفجر وشروق الشمس.

السعودية

ومن المقرر أن تقام صلاة العيد في العاصمة السعودية الرياض، في تمام الساعة الـ 6:16 صباحاً وفق التقويم المحلي، كما ستقام صلاة العيد في مكة المكرمة الساعة الـ6:41 صباحاً وفي مدينة جدة الساعة 6:43 صباحاً، فيما ستقام صلاة العيد في المدينة المنورة في تمام الساعة 6:44 صباح الثلاثاء.

الإمارات

وستقيم إمارة دبي، صلاة العيد في 9 جوامع ومصليات في تمام الساعة الـ 6:42 صباحاً، فيما ستقيم إمارة الشارقة والمناطق التابعة لها الصلاة في نحو 200 جامع ومصلى الساعة الـ 06:11 صباحاً.

الكويت

وخصصت الكويت 16 مركزاً وساحة لتقام صلاة العيد فيها إضافة إلى الجوامع المنتشرة في المحافظات الـ6 للدولة الخليجية، ومن المقرر أن تقام صلاة العيد الساعة الـ 6.14 صباحاً.

البحرين

وفي البحرين ستقام صلاة العيد في العاصمة المنامة في تمام الساعة الـ 6:01 صباحاً.

مصر

ووفق المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، فإنه من المقرر أن تقام صلاة عيد الأضحى في القاهرة والجيزة الساعة الـ 5.51 صباحاً، في حين ستقام في الإسكندرية الساعة الـ 5.54، وفي بورسعيد الساعة الـ 5.45 صباح الثلاثاء.

الأردن

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية عن إقامة صلاة عيد الأضحى في تمام الساعة الـ6.30 صباحاً في 310 مصليات إضافة إلى الجوامع المنتشرة في المملكة.

السودان

وتعتزم السودان إقامة صلاة العيد في مساجد العاصمة الخرطوم الساعة 7:06 صباحاً وفي التوقيت المحلي.

دول المغرب العربي

وستقام صلاة عيد الأضحى في تونس العاصمة في تمام الساعة 6.51 صباحاً وفق التوقيت المحلي، فيما ستقام الصلاة في الجزائر العاصمة الساعة 7.20 صباحاً، وفي العاصمة المغربية الرباط الساعة 7.57 دقيقة، وفي العاصمة الموريتانية نواكشوط ستقام صلاة العيد في الساعة التاسعة صباحاً وفق توقيت غرينتش المطابق للتوقيت المحلي في موريتانيا.