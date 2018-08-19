الكويتيون يستعدون لعيد الأضحى بالحلويات وطقوس من عبق الماضي

يستعد الكويتيون للاحتفال بعيد الأضحى الذي يحلُّ الثلاثاء، بجملة تحضيرات تستعيد جزءًا من عبق الماضي الممزوج بواقع الحداثة الذي بات يميز حياة الكثيرين في البلد الخليجي.

وبالتزامن مع الأجواء الاحتفالية التي تسود البلاد منذ أيام والتي رافقت مغادرة الحجاج إلى الأراضي المقدسة، بدأت الأجهزة الرسمية تحضيراتها الأمنية واللوجستية لاستقبال المصلين في أول أيام عيد الأضحى، والتأكد من سلامة المرافق العامة.

الأضاحي والحلويات.. طقوس كويتية لا تغيب

وقبل أيام من حلول العيد تشهد أسواق الأضاحي إقبالًا كبيرًا من قِبل المواطنين لشراء أضاحيهم، تمهيدًا لذبحها في العيد.

وبالرغم من احتفاظ العديد من العائلات ببعض التقاليد خلال العيد كاجتماع العائلة، وصلة الأرحام، وزيارة الأقارب، وافتتاح الديوانيات لاستقبال المهنئين في العيد، إلا أن عددًا آخر يفضل قضاء إجازة العيد خارج البلاد بهدف الاستجمام.

وتعدُّ الحلويات من أهم ما يميز العيد في الكويت، فضلًا عن أنها من العادات والتقاليد القديمة، والتي ما زالت عائلات مواظبة على إعدادها في المنزل، في حين يتم شراؤها من قبل آخرين من المحال والمخابز التي بدأت بتطويرها، وابتكار أنواع جديدة، ومن أهمها: كعك العيد، والبقلاوة، وحلويات الزلابية.

استعدادات أمنية وتفاعل مجتمعي

ووضعت وزارة الداخلية خطة أمنية لتأمين المصليات التي ستقام في الساحات المكشوفة، إضافة إلى الانتشار الأمني في الأسواق، والمجمعات العامة، فيما نظم مواطنون حملات شعبية لتنظيف المساجد، وغسل واجهاتها، إضافة إلى تنظيف الشوارع، وإزالة المخلفات.

يذكر أن الكويت سمحت بإقامة صلاة العيد لهذا العام في الساحات بعد توقف استمر لقرابة 3 أعوام، لدواعٍ أمنية، حيث استهدف بعض الهجمات المسلحة في السابق دور عبادة يرتادها المواطنون الشيعة بشكل خاص.