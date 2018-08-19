الإعلامي أحمد البشير يعلق على إطاحته بمتحدث وزارة التربية العراقية

نشر الإعلامي الساخر أحمد البشير فيديو جديدًا له، اليوم الأحد، يتحدث فيه عن إقالة الناطق الرسمي باسم وزارة التربية العراقية ومسؤول الإعلام فيها، سرمد سلام، من مهامه.

وأكد البشير خلال عرض الفيديو، بأنه غير سعيد بأن هناك إنسانًا خسر عمله، ولكنه سعيد بتحقيق العدالة.

وأضاف البشير، أنه وبعد عامين من إصدار سلام للخطاب التحريضي فقد حوسب، مباركًا للناس بتحقيقهم لهذا الأمر، مؤكدًا أنه بالوحدة والاتفاق على فكرة واحدة، من الممكن أن يتحقق النصر، والمظاهرات إحدى وسائل التحقيق.

وتمنى البشير أن يكمل المحامون الدعاوى القانونية ضده في التحريض على القتل.

وكانت وزارة التربية العراقية قد أقالت، يوم أمس السبت، الناطق الرسمي باسمها ومسؤول الإعلام فيها، سرمد سلام، من مهامه؛ وذلك بعد عرض برنامج “البشير شو”، الذي يقدمه الإعلامي أحمد البشير، مقاطع مرئية قديمة لسرمد سلام تعود لعامي (2014 – 2015)، وهو يشتم أهالي مدينتي الفلوجة والموصل، ويتهمهم بمؤازرة تنظيم داعش.