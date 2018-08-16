بعد رقصة “كيكي”.. تحدي “سقوط النجوم” يجتاح انستغرام (صور)

بعد رقصة “كيكي” المُثيرة للجدل، اجتاح موقع التواصل الاجتماعي انستغرام تحد جديد، حيث ظهر عدد كبير من مستخدميه، في صور وهم يلقون بأنفسهم بشكل وهمي، من مدرج الطائرات أو السفن أو السيارات، على الأرض كما لو أنهم سقطوا على وجوههم، ثم يربطونها مع هاشتاغ “سقوط النجوم” # fallingstars، ويدعون أصدقاءهم لخوض التحدي.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الخميس، أن التحدي الجديد بدأ في الظهور، الأسبوع الماضي، في روسيا وأوروبا الشرقية، حيث يدعو المشتركون أصدقاءهم لتحدي أفضل تمثيل سقوط درامي من مركبة خاصة بهم.

وخاضت التحدي أريزونا ميوس عارضة أزياء أمريكية، حيث نشرت صورة لها، كما لو أنها سقطت من الباب الخلفي لشاحنة خدمة البريد الدولي “دي إتش إل”.

كما دخلت كاثرين راموس ملكة جمال أوكرانيا على خط التحدي، حيث ألقت بنفسها من مدرج طائرتها الخاصة في مطار خاص بجزيرة سردينيا.

وفضلًا عن المركبات، دخل مشتركون آخرون التحدي، حيث سقطوا وهميًا من أماكن أخرى، مثل مدرجات التسوق وأفنية الحدائق وغيرها.