شاهد بالفيديو.. هكذا انتقمت طفلة من أبيها بسبب انشغاله بالهاتف

قررت طفلة روسية تبلغ من العمر 4 سنوات معاقبة والدها؛ بسبب انشغاله الدائم بهاتفه المتحرك، بقذف جواله في الماء، من على قارب بحري تستقله العائلة.

وأظهر فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي الطفلة اليسا وهي تصرخ على والدها على متن القارب؛ بسبب انشغاله بالهاتف وعدم إعطائها الاهتمام الكافي.

وشوهد الوالد تيماتي وهو يطلب من ابنته الصمت لإتمام المكالمة، ما أثار غضبها ودفعها إلى خطف الهاتف من يده ورميه في البحر.

ووفقًا لصحيفة “مترو” البريطانية، فإن تيماتي قفز إلى الماء محاولًا استرجاع هاتفه، وأنه قام بعد ذلك بنشر الحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أن الفيديو أثار تعليقات كثيرة، منها من تعاطف مع الطفلة وأخرى عارضت ما قامت به ووصفتها بأنها طفلة مدللة؛ بسبب التربية الخاطئة من الوالدين.