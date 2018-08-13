“حب يتحدى الطبيعة”.. عروسان يتزوجان وسط فيضان في الفلبين (فيديو)

في واقعة رآها البعض جنونًا والبعض الآخر قمة الرومانسية، رفض عروسان في الفلبين ترك الأمطار الغزيرة والرياح الموسمية والفيضان الذي غمر الكنيسة يمنعهما من الزواج.

وأظهر فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي مراسم زفاف استثنائية، سارت فيها العروس بفستانها وسط مياه الفيضان الموحلة في ممر الكنيسة وكأنها تسير على السجادة الحمراء إلى المذبح.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، شهدت الفلبين العديد من السيول والفيضانات في الآونة الأخيرة، ولكن يبدو أنها لم تستطع قهر معنويات جيفرسون وجوبيل دي لوس أنجلس في يومهما الكبير.

وقالت العروس المبتسمة وهي غير مهتمة بالكنيسة المغمورة: “لا الفيضان ولا المطر يستطيع أن يقف في وجه حبنا. فالمرء لا يتزوج سوى مرة واحدة في العمر، ولن نؤجلها، فأنا أتزوج من الرجل الذي أحبه”.

وأضافت: “ابتل فستاني وبات ثقيلًا، ولكني كنت كمن يسير على السجادة الحمراء”.

من جانبه، بدا العريس سعيدًا وهو يرتدي بدلة الزفاف وصندلًا، رغم الظروف المعاكسة، والتي اضطرت العروسين لركوب المركب للوصول إلى الكنيسة.