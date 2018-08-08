بالفيديو.. رصد سفينة فضاء عملاقة في سماء الفلبين  

نشر مدون سفن الفضاء الشهير سكوت وارينغ مقطع فيديو على مدونته يُظهر ما وصفه بسفينة فضاء غريبة تحاول الاختباء بين السحب.

وكشف المقطع عن جسم هائل وغامض يختبئ بين السحب في سماء الفلبين، وسارع العديد من رواد الإنترنت إلى وصفه بسفينة فضاء تستخدم تكنولوجيا تمويه متطورة.

وبحسب صحيفة “إكسبريس” البريطانية، قال وارينغ عن المقطع الذي تم تصويره في مدينة “جنرال سانتوس” في الفلبين: “كان هذا الجسم الغريب الرائع، يختبئ فوق سحابة أثناء غروب الشمس، ولبضع دقائق كانت السفينة المخفية مرئية للعين المجردة”.

وأضاف: “ألوانها جميلة ويبدو أن قطرها لا يقل عن 500 متر”.

وقال الشخص المجهول الذي سجل الفيديو قبل ارساله إلى “وارينغ”: “لسوء الحظ لم يكن لدي سوى هاتف واحد فقط في متناول يدي، والكاميرا عالية الدقة كانت معيبة، إذ كانت الألوان أكثر روعة في الواقع”.

ومع ذلك، لم يصدق بعض رواد الإنترنت كون الجسم الغامض سفينة فضاء، فقد قال مبتكر دليل البحث عن السفن الفضائية، نايغل واتسون: “هذه مجرد خدعة، وكيف قدر وارينغ حجم السفينة بـ500 متر في الأساس”.

وزعم البعض الآخر أن التفسير الأكثر ترجيحًا هو تعرف دماغ المشاهد على أنماط غير موجودة، مشيرين إلى أن التلميح بأن هذا المشهد يحتوي على سفينة فضاء كافٍ ليحاول المشاهد تصوره ورؤيته.