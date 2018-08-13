الحاجة سعدية ضحية “العمرة المزيفة” تستعد لأداء فريضة الحج (فيديو)

أكدت الحاجة سعدية، التي عرفت إعلاميًا بـ”ضحية العمرة المزيفة”، أنها ستؤدي فريضة الحج هذا العام.

وبينت خلال مداخلة هاتفية في برنامج “العاشرة مساء” مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن الله حقق أمنيتها بتأدية فريضة الحج، مقدمة شكرها للإعلامي الإبراشي، ولأشرف شيحة عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، والذي بادر بتحمل تكاليف سفر الحاجة سعدية لأداء مناسك الحج وتسهيلها، موضحة أنها ستصل للمملكة العربية السعودية يوم الأربعاء لأداء المناسك.

كما شددت على ضرورة أن يحذر الناس خلال السفر، وألا يصطحبوا أي أغراض لا تخصهم معهم.

من جهته، كشف أشرف شيحة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن ما فعله مع الحاجة سعدية، يعد واجبًا لتعويضها جزءًا مما تعرضت له من أهل السوء.

لافتا إلى أن تجربة الحاجة سعدية فيها العبرة بتوعية الناس بالحذر من حمل أمتعة للغير خلال السفر، وفيها مكافأة من رب العالمين بتحقيق أمنيتها بالحج والعمرة.

يذكر أن الحاجة سعدية (74 عامًا) من إحدى قرى مصر، وقعت ضحية لجارها “عبدالله” وشقيقته بعد إقناعها بأن شخصًا سعوديًا تبرع بعمرة لـ15 فردًا، كانت هي من بينهم، وأرسل معها حقيبة لتوصيلها للمتبرع، وأثناء التفتيش بمطار ينبع غرب السعودية، عثر داخلها على أقراص مخدرة، وألقي القبض عليها.

فيما تمكنت السلطات المصرية من القبض على المتهم أثناء اختبائه في إحدى الشقق، واعترف بارتكاب الواقعة بهدف تهريب المخدرات بمساعدة أشخاص بالمملكة، كما تم القبض على شقيقته وزوجها، وسائق السيارة التي استقلها برفقة المجني عليها لتوصيلها للمطار، باعتبارهم شركاء في الجريمة.

وكانت السلطات السعودية قررت الإفراج عن المصرية سعدية، في الـ30 من أبريل/نيسان الماضي بعدما ثبتت براءتها.