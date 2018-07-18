الحاجة سعدية “ضحية عصابة المخدرات” تغادر السعودية

أنهت القنصلية العامة المصرية بمحافظة جدة في المملكة العربية السعودية كافة الإجراءات بقضية الحاجة سعدية ضحية عصابة تهريب حبوب مخدرة، فيما أكدت أنه سيتم إعادتها إلى مصر مساء اليوم الأربعاء.

وتعود الحاجة سعدية إلى القاهرة قادمة من مدينة ينبع السعودية بعد إثبات براءتها من تهمة حيازة المخدرات، بعد أربعة أشهر تحت التحفظ في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت القنصلية في بيان لها “أنها أنهت كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بقضية الحاجة سعدية عبد السلام، وتامر عثمان الذي كان مشتبهًا به في ذات القضية”، لافتة إلى أنهما سيعودان لمصر مساء اليوم.

وكشف القنصل العام المصري بجدة، السفير حازم رمضان، أن السلطات السعودية حفظت القضية بالنسبة للحاجة سعدية عبدالسلام وتامر عثمان بعد أن تمكنت كافة الجهات الرسمية في مصر والسعودية، خاصة أجهزة النيابة العامة في البلدين، من إنهاء القضية بالنسبة لهما.

وكانت السلطات السعودية قد قررت الإفراج عن المصرية سعدية، في الـ30 من أبريل/نيسان الماضي بعدما ثبتت براءتها.

يذكر أن الحاجة سعدية (74 عامًا) من إحدى قرى مصر، وقعت ضحية لجارها “عبدالله” وشقيقته بعد إقناعها بأن شخصًا سعوديًا تبرع بعمرة لـ15 فردًا، كانت هي من بينهم، وأرسل معها حقيبة لتوصيلها للمتبرع، وأثناء التفتيش بمطار ينبع غرب السعودية، عثر داخلها على أقراص مخدرة، وألقي القبض عليها.

فيما تمكنت السلطات المصرية من القبض على المتهم أثناء اختبائه في إحدى الشقق، واعترف بارتكاب الواقعة بهدف تهريب المخدرات بمساعدة أشخاص بالمملكة، كما تم القبض على شقيقته وزوجها، وسائق السيارة التي استقلها برفقة المجني عليها لتوصيلها للمطار، باعتبارهم شركاء في الجريمة.