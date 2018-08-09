بالفيديو والصور.. تشييع الإمام عبدالجليل الزيادي إلى مثواه الأخير

شاركت جموع غفيرة عصر اليوم الخميس في تشييع جثمان إمام مسجد “بن شدة” الشيخ عبدالجليل حمود الزيادي، إلى مثواه الأخير.
وتوجه مواطنون ووافدون بأعداد غفيرة إلى مقبرة المحرق، حيث من المقرر أن يدفن فيها الإمام الزيادي.
ووثقت مقاطع متداولة جنازة الإمام الزيادي والصلاة عليه والحشود الكبيرة التي حضرت لتشييعه.
جنازة #عبدالجليل_الزيادي #البحرين pic.twitter.com/ih5AucfKRY
— د. حسن الحسيني (@7usaini) August 9, 2018
وهزت جريمة مقتل الإمام عبدالجليل الزيادي المجتمع البحريني، نظرًا لبشاعتها، حيث اختطفه مؤذن المسجد ذاته الذي يعمل فيه، بعد صلاة فجر السبت، وقام وشركاء له من ذات جنسيته (البنغالية) بتعذيبه ثم قتله وتقطيعه ووضعه في أكياس بلاستيكية ورميه.
وطالب ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإعدام القتلة، نظرًا لفظاعة جرمهم، كما طالبت السفارة البنغلاديشية بدورها في البحرين بإعدامهم، حيث شدد السفير على ضرورة القصاص منهم، مؤكدًا أن “السفارة لن تدفع دينارًا واحدًا للدفاع عنهم”.
#فيديو تشييع الشهيد السعيد الشيخ #عبدالجليل_الزيادي محمولا على الأكتاف يُزف بإذن الله تعالى الى الفردوس الأعلى من الجنة .. اللهم تقبله في منازل الشهداء والصالحين ..#جريمة_قتل_إمام_مسجد
#البحرين pic.twitter.com/XLqZs48GpU
— الفاروق الشامل (@alfarooo8) August 9, 2018
#عبدالجليل_الزيادي #عبدالجليل_حمود pic.twitter.com/J9AJU6hVMo
— Amna Faqeeh ???? (@amna_faqeeh) August 9, 2018
اللهم ثبته عند السؤال
اللهم ثبته عند السؤال
اللهم ثبته عند السؤال#عبدالجليل_الزيادي #عبدالجليل_حمود pic.twitter.com/fKat1x9Ho4
— Amna Faqeeh ???? (@amna_faqeeh) August 9, 2018
تشييع المغدور به
إمام مسجد بن شدة إلى مثواه الأخير .. ومطالب بالقصاص من القتلة #عبدالجليل_الزيادي pic.twitter.com/hIRmoWc8oh
— رائدة البحرين (@RaedaSabt) August 9, 2018
تشييع جثمان #عبدالجليل_الزيادي https://t.co/4jYiYJ0VQx
— علي الزياني (@aalzayani23) August 9, 2018