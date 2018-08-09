بالفيديو والصور.. تشييع الإمام عبدالجليل الزيادي إلى مثواه الأخير

شاركت جموع غفيرة عصر اليوم الخميس في تشييع جثمان إمام مسجد “بن شدة” الشيخ عبدالجليل حمود الزيادي، إلى مثواه الأخير.

وتوجه مواطنون ووافدون بأعداد غفيرة إلى مقبرة المحرق، حيث من المقرر أن يدفن فيها الإمام الزيادي.

ووثقت مقاطع متداولة جنازة الإمام الزيادي والصلاة عليه والحشود الكبيرة التي حضرت لتشييعه.

وهزت جريمة مقتل الإمام عبدالجليل الزيادي المجتمع البحريني، نظرًا لبشاعتها، حيث اختطفه مؤذن المسجد ذاته الذي يعمل فيه، بعد صلاة فجر السبت، وقام وشركاء له من ذات جنسيته (البنغالية) بتعذيبه ثم قتله وتقطيعه ووضعه في أكياس بلاستيكية ورميه.

وطالب ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإعدام القتلة، نظرًا لفظاعة جرمهم، كما طالبت السفارة البنغلاديشية بدورها في البحرين بإعدامهم، حيث شدد السفير على ضرورة القصاص منهم، مؤكدًا أن “السفارة لن تدفع دينارًا واحدًا للدفاع عنهم”.

#فيديو تشييع الشهيد السعيد الشيخ #عبدالجليل_الزيادي محمولا على الأكتاف يُزف بإذن الله تعالى الى الفردوس الأعلى من الجنة .. اللهم تقبله في منازل الشهداء والصالحين ..#جريمة_قتل_إمام_مسجد

#البحرين pic.twitter.com/XLqZs48GpU — الفاروق الشامل (@alfarooo8) August 9, 2018

اللهم ثبته عند السؤال

اللهم ثبته عند السؤال

اللهم ثبته عند السؤال#عبدالجليل_الزيادي #عبدالجليل_حمود pic.twitter.com/fKat1x9Ho4 — Amna Faqeeh ???? (@amna_faqeeh) August 9, 2018