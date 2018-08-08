بعد مقتل عبدالجليل الزيادي.. “الأوقاف” البحرينية تعلن فتحها الإمامة والأذان للمواطنين

أعلنت إدارة الأوقاف السنية في مملكة البحرين عبر حسابها في موقع التواصل “تويتر”، فتحها باب الترشح للإمامة والأذان من المواطنين، بنظام العمل الجزئي.

وأوضحت عبر بيان تفصيلي، أن فترة التقديم تنطلق في العاشر من الشهر الحالي حتى نهايته، داعية الذين يمتلكون الرغبة والقدرة بالتواصل معها.

وجاءت خطوة الأوقاف السنية، عقب دعوات أطلقها بحرينيون لتوطين المساجد، وذلك إثر مقتل الإمام عبدالجليل الزيادي بطريقة مروعة على يد مؤذن بنغالي الجنسية.

إعلان فتح باب الترشح لوظائف الإمامة والأذان للبحرينيين من إدارة #الأوقاف_السنية #البحرين pic.twitter.com/T7r9kaCNbO — إدارة الأوقاف السنية (@sunniwaqf) August 8, 2018

وسبق أن أوعز الشيخ راشد الهاجري، رئيس مجلس الأوقاف، بمتابعة الوضع الاجتماعي لعائلة الشيخ عبدالجليل، والذي خلف وراءه 11 ولدًا وبنتًا، أكبرهم في الـ21 من عمره.

واختُطف الزيادي (إمام مسجد بن شدة) بعد فراغه من صلاة الفجر يوم السبت، على يد مؤذن المسجد ذاته وآسيويين آخرين، حيث قاموا بتعذيبه وقتله وتقطيعه ووضعه في أكياس بلاستيكية ثم رميه، في جريمة هزت الرأي العام البحريني.

وقال مصدر في وقت سابق، إن خلافًا وقع بين الإمام والمؤذن، لقيام الأخير بالمتاجرة بالفيزا للعمال من نفس جنسيته، الأمر الذي دفع الإمام للإبلاغ عنه وتم إيقافه، ما دفعه للانتقام.

وذكر ناشطون – في معلومات لا يمكن التثبت من صحتها – أن القاتل كان ممنوعًا من دخول البحرين، وأنه زور اسمه كي يدخلها مجددًا، فيما أورد آخرون أنه ليس مسلم الديانة بل بوذيًا.