فتوى سودانية: رضاعة الزوج لثدي زوجته “غير لائق وتقليد للأطفال”

ردّ الداعية الإسلامي السوداني وعضو هيئة علماء السودان، الشيخ محمد أحمد حسن، في فتوى على سؤال أحد المتصلين، وذلك خلال برنامجه “مسائل فقهية” بإذاعة الفرقان، على جواز رضاعة الزوج لثدي زوجته.

واعتبر الشيخ “حسن” أن رضاعة الزوج لثدي زوجته “غير لائق وليس من الذوق” وهو أشبه بتقليد الأطفال، وقد كرهه بعض العلماء وفقًا لتقارير محلية.

وكان أحد المتصلين قد سأل الشيخ على الهواء في برنامجه الذي يبث الإثنين عن حكم رضاعة الرجل من ثدي زوجته قبيل الجماع، فأفتى الشيخ بكراهة ذلك، مبينًا أنّ الأولى ترك الرضاعة والاستعاضة عنها بالقبلة، على حد قوله، وأن ذلك فيه “عدم ذوق وغير لائق وتقليد للأطفال” وفقًا لوسائل إعلام محلية.

يذكر أن كثيرًا من العلماء اختلفوا في الفتوى بشأن هذه المسألة، فمنهم من أجازها كابن باز والشيخ العثيمين، إذ رأوا أن لا حرج فيها.