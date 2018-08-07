اعتقال “مغتصب فيديو المنشية” في السودان (صورة)

كشف مصدر أمني أن مغتصب المرأة، في واقعة عُرفت إعلاميًا بـ”فيديو المنشية” وتناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي الشهر الماضي، جرى إلقاء القبض عليه وهو يهم بارتكاب جريمة اغتصاب أخرى.

وقال المصدر لموقع “سوداني نت” إن “بعض المارة ألقوا القبض على المتهم في أم درمان وهو يحاول اغتصاب امرأة أخرى في أحد الشوارع الجانبية الخالية من الحركة، وذلك بعد سماع استغاثة المرأة، فهب مواطنون -كانوا في المكان- إلى حيث مَصدر الصوت، وألقوا القبض عليه”.

وأضاف المصدر أنه “تمت الاستعانة بالشخص الذي وثق الفيديو، إذ تعرَّف على الجاني وأكد أنه المغتصب، فيما تبين أن الجاني لديه سوابق في السرقة والنهب”.

وأكد أن المتهم أقر باغتصابه المرأة في المنشية، وجرائم أخرى.

يذكر أن مقطع فيديو تم تداوله الشهر الماضي لامرأة يغتصبها شخص، قيل إنه في حي المنشية بالعاصمة الخرطوم؛ ما تسبب باستنكار وغضب كبيرين عبر مواقع التواصل، وطالب ناشطون بسرعة القبض على الفاعل وإيقاع أقصى عقوبة بحقه.

ولكن آخرين أنكروا -آنذاك- أن تكون الواقعة حدثت في الخرطوم، مشككين بصحة الفيديو، فيما ذهبوا إلى القول إن “جريمة الاغتصاب وقعت في الصومال وليس في السودان”.