رجل أمن مصري يثير جدلًا واسعًا في الكويت بسبب قراءة القرآن (صورة)

تهافتت المكافآت المالية من قبل مواطنين كويتيين على موظف مصري يعمل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، بعد تصويره وانتقاده من قبل الكاتبة الكويتية ليلى أحمد بسبب قراءته للقرآن في مكان عمله بصوت مرتفع.

وأثار انتقاد الكاتبة الكويتية للعامل الوافد، حفيظة الكويتيين ضدها، الذين انتقدوها بسبب “التشهير به واعتراضها على قراءته للقرآن”، بحسب وصفهم.

وتعهد عدد من المواطنين بينهم محام بتقديم مكافأة مالية للموظف المصري، والتكفل بكافة الالتزامات المالية التي تترتب على الدعوى القضائية في حال فكر الموظف في رفعها ضد الكاتبة.

كما تعهدوا بتأمين وظيفة للوافد براتب أعلى، بعد تداول أنباء من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن نقل الوافد من مكان عمله.

واستنكرت الكاتبة مؤخرًا قراءة الوافد للقرآن بصوت عالي في مؤسسة حكومية لها ضوابطها، واصفةً تصرفه بـ”الاستهتار بكتاب الله لما يحتاجه القرآن من أجواء خاصة”، الأمر الذي دفع الكويتيين إلى الاعتذار من الموظف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول النشطاء صورة لباقة ورد كتب عليها بطاقة اعتذار من الشعب الكويتي، وقيل أنها “مقدمة من سيدة كويتية إلى الموظف كاعتذار عما تعرض له من تشهير، متكفلةً بمصاريف أي دعوى قضائية يرفعها الوافد ضد الكاتبة”.

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وتعهد المحامي مشاري سعود صاهود بتوفير مكافأة مالية ووظيفة للوافد المصري، حيثُ قال: “اتعهد بتوفير مكافأه مالية + وظيفه براتب أعلي للأخ/ محمد المشولي حارس مواقف #التأمينات_الأجتماعيه الذي تم طرده من وظيفته بسبب قراءة القرآن الكريم !”.

. اتعهد بتوفير مكافأه ماليه + وظيفه براتب أعلي للأخ/ محمد المشولي حارس مواقف #التأمينات_الأجتماعيه

الذي تم طرده من وظيفته بسبب قراءة القرآن الكريم ! pic.twitter.com/Ff9VUqPoLT — المحامي/ مشاري سعود صاهود (@m_saudsahoud1) August 6, 2018

في حين أطلق نشطاء وسم #الشعب_الكويتي_ينتفض_للسكيورتي_المصري، تضامنًا مع الوافد، الذي لاقى تفاعلًا من قبل النشطاء ومنهم الإعلامي صلاح العلاج الذي حذّر من استغلال هذه الحادثة للتأثير على سمعة الكويت.

وقال: “اخشى أن يتاجر الأغبياء بهذه القضية لضرب الكويت! هاهو الشعب الكويتي ينتفض لنصرته ويرفع القضايا لمن أساء له بل ويكرمه ويطيّب خاطره بالورود والكلام الطيب، أتمنى من القنوات المصرية نقل ما فعله الشعب الكويتي كما ينقلون الاساءات”.

وأضاف العلاج مخاطبًا مؤسسة التأمينات الاجتماعية “الاخوة في التأمينات الاجتماعية تعاقبون هالمسكين لانه قرأ القرآن !! وهل تعاقبون الموظفات اللي يلبسون “من غير هدوووم” ؟!! وهل تعاقبون المتحرشين ببنات خلق الله !؟”.

#الشعب_الكويتي_ينتفض_للسكيورتي_المصري اخشى ان يتاجر الاغبياء بهذه القضية

لضرب الكويت ! هاهو الشعب الكويتي ينتفض لنصرته

ويرفع القضايا لمن اساء له بل ويكرمه ويطيّب خاطره بالورود والكلام الطيب اتمنى من القنوات المصرية نقل ما فعله الشعب الكويتي كما ينقلون الاساءات — صـلاح العـلاج (@SalahAlelaj) August 6, 2018

الكاتب فالح بن حجري وجه كلامه لبطل هذه القصة وتساءل مستنكراً: “ليش قرأت قرآن يا أخي !! لو أنك راقص كيكي جدام السيارات كانت أمورك الأن عال العال”.

ليش قرأت قرآن يا أخي !! لو أنك راقص كيكي جدام السيارات كانت أمورك الأن عال العال pic.twitter.com/YMhJ9oCbus — فالح بن حجري (@Bin_7egri) August 6, 2018

وبدروها لم تصدر مؤسسة التأمينات أي بيان رسمي يثبت صحة الأنباء التي تداولها النشطاء حول نقل الموظف من مكان عمله.

إلا أن الدكتور سالم الحسيني قال عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه “ذهب لزيارة الموظف في مكان عمله إلا أنه تفاجأ بنقله نقلًا تأديبيًا وتغيير موعد دوامه للعصر”، مطالبًا المؤسسة بإيضاح حقيقة هذه الأنباء بتأكيدها أو نفيها.

زرت قبل قليل #التأمينات_الاجتماعيه

لمقابلة الأخ محمد حسن

حارس الأمن الذي ارتفع اسمه عاليا وذاع صيته

لكن المفاجأة والكارثة

أنه نقل نقلا تأديبيا وتغيير موعد دوامه للعصر

وذنبه الوحيد أنه كان يقرأ #القرآن

حسبي الله ونعم الوكيل

ومنا إلى كل مسئول غيور ينصف المسكين من ظلم طاله#الكويت pic.twitter.com/rKVg77r0Nk — د. سالم الحسيني (@salem217) August 6, 2018

ورغم إثارتها للقضية، فلم تمض القضية من دون تعليق من الكاتبة ليلى أحمد التي قالت: “وعلمت ان الحارس القارئ في #التأمينات_الاجتماعيه تم تغيير دوامه لبعد الظهر، قرار أزعجني ما ذنبه اذا لم يكن يعرف القواعد التى على أي مؤسسة تعميمها على الجميع، ممنوع الموسيقى والأغاني واستخدام الموظفين هواتفهم إلا في الضروره القصوى،الإنجاز مقابل الراتب، وخدمة المواطنين#ليلى_احمد”.

وعلمت ان الحارس القارئ في #التأمينات_الاجتماعيه تم تغيير دوامه لبعد الظهر، قرار أزعجني ما ذنبه اذا لم يكن يعرف القواعد التى على أي مؤسسة تعميمها على الجميع، ممنوع الموسيقى والاغاني وإستخدام الموظفين هواتفهم الا في الضروره القصوى،الإنجاز مقابل الراتب، وخدمة المواطنين#ليلى_احمد — Laila Ahmad (@lailaaahmad) August 6, 2018

وبعد ساعات من إثارة القضية، تم الرد الرسمي من قبل مؤسسة التأمينات التي نفت اتخاذ أي إجراء تأديبي في حق الموظف، مبينةً في بيان عبر حسابها في “تويتر”، أن “الموظف يعمل لدى إحدى الشركات المتعاقدة مع المؤسسة، ولايزال مستمراً بعمله الذي يقتضي بطبيعته نظام النوبات وفقاً لجدول محدد سلفاً يتضمن توزيع نوبات العمل على كافة القائمين بأعمال الحراسة والأمن”.