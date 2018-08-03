السعودية تسمح لـ 800 إعلامي أجنبي بتغطية موسم الحج

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الجمعة، إطلاق الحملة الإعلامية المتكاملة لموسم الحج العام الجاري (1438 هجرية، 2018 ميلادية).

وقال عواد بن صالح العواد وزير الإعلام السعودي، إن السعودية تحرص “على استضافة جميع القنوات الراغبة في نقل الحدث العالمي العظيم، من خلال تهيئة البنى التحتية للقنوات الفضائية ووكالات الأنباء العالمية ووسائل الإعلام المختلفة.”

وأضاف، أن “وزارة الإعلام تستضيف هذا العام أكثر من 800 من الإعلاميين الأجانب البارزين؛ لتغطية شعائر الحج، لافتًا إلى “تجهيز مراكز إعلامية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ لخدمة الصحفيين والإعلاميين من داخل المملكة وخارجها”.

وبيّن العواد، بأن “المراكز الإعلامية ستوفر خدمات الصور الحية والفوتوغرافية والمعلومات الكاملة حول ما قدمته المملكة من إنجازات في توسعة الحرمين الشريفين، وتطوير المنطقة الحضارية المحيطة بهما؛ للتيسير على الحجاج والمعتمرين”.