بالفيديو.. “كبسولات” فندقية لخدمة الحجاج بالسعودية

وثق حساب جمعية “هدية الحاج والمعتمر” على موقع التواصل “تويتر” تدشين غرف فندقية على شكل “كبسولات” كمبادرة فريدة من الجمعية، لخدمة الحجاج، ولاستغلالها كحلول بديلة في المستقبل.

وأبرزت الجمعية في تقرير لها، تصاميم الغرف، التي جرى تدشينها بحضور نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر ونائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح المشاط.

وجاء في التقرير الذي تضمن شروحًا عن تصميم الكبسولات: ” أن فكرة الغرفة الفندقية بكافة خدماتها وتجهيزاتها هي عبارة عن كبسولة مصنوعة من البلاستيك والألياف الزجاجية الفايبر كلاس، بطول 220 سم وعرض 120 سم وارتفاع 120 سم، وتحتوي على وسائل الراحة والسلامة.”

وأضاف التقرير: “حفظًا للخصوصية يتم إغلاق باب منزلق في نهاية الكبسولة، يفتح ببطاقة إلكترونية خاصة لكل مستخدم، مع توفير معايير الأمن والسلامة لفتح الباب تلقائيًا عند تعطل الكهرباء”.