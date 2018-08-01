تعرّف على الحلاق الهندي الذي يملك 500 سيارة (فيديو)

حقق الحلاق الهندي رامش بابو (48 عامًا) حلمه، بعد أن تغلب على حياة الفقر والحرمان، حيث بدأ حياته يعمل في مهنة الحلاقة، ولكنه أصبح الآن يملك شركة للسياحة والسفر، وسيارات فارهة، من بينها “رولس رويس ومرسيدس وجاغوار وبي ام دبليو”.

وتجسد قصة رامش بابو مقولة، أنه مع العمل الشاق والمثابرة يمكنك أن تحقق أي شيء.

ويقول رامش بأن شعاره للنجاح هو “احلم أحلامًا كبيرة”.

وجاءت قصة التحول من الفقر إلى الغنى بالنسبة لرامش، بعد أن كان يعاني في بداية حياته من توفير حاجاته الأساسية، واليوم أصبح يملك أسطولًا من السيارات الفخمة بلغ عددها 500 سيارة.

وبحسب موقع “مانوراما” الهندي، فإن مشاهير أمثال أميتاب باتشان وأيشواريا راي وأمير خان وكمال حسن باتوا يستخدمون سياراته.

وبعد وفاة والد رامش، تولى عمه صالون الحلاقة، وكان يدفع لأسرته مبلغ 5 روبيات يوميًا. وبدأ يوفر المال وعمل في سن صغيرة، وتولى لاحقًا محل الحلاقة من عمه. وانخرط بعدها في أكاديمية لتعليم الحلاقة في سنغافورة لتطوير مهاراته.

وكانت سيارة رامش الأولى “ماروتي أومني”، وبدأ بعد ذلك في تأجير السيارات.

انتشرت شركة رامش للسفريات في أنحاء الهند، ولها فروع في بانغالورو وتشيناي ودلهي، وستفتح فروعًا أخرى في مدينتي مومباي وقوا.

لكن امتلاك رامش لأسطول من 500 سيارة فارهة، لا يمنعه من أخذ المقص للحلاقة متى أراد ذلك.