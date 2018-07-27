القبض على أول راقص “كيكي” في الأردن

ضبطت الأجهزة الأمنية في الأردن اليوم الجمعة، شاباً خاض تحدي”رقصة كيكي” في أحد الشوارع، وفق ما أفادت “الغد الأردني”.

وقال مصدر أمني، إنّ “ضبط الشاب جاء إثر تداول فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يؤدي الرقصة بشكل عرض حياة الآخرين للخطر”، مشيرًا إلى أنّه “تم ضبط مركبته واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحقه”.

وأكد المصدر، أنّ “إدارة السير ستشدد رقابتها على مثل تلك التصرفات والأفعال، التي تعرض مرتكبها والآخرين للخطر، سواء على الطرقات أو من خلال رصد ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بالتنسيق مع الحكام الإداريين بحق مرتكبيها، بعد ضبطهم وحجز مركباتهم وبما يضمن عدم تكرارها مستقبلًا”.

وانتقلت حمى رقصة “كيكي” إلى الدول العربية، ليخوضها مشاهير وأشخاص عاديون عبر مواقع التواصل، في حين أصدرت عدة دول عربية فتاوى بتحريمها، كما أصدرت عقوبات بحق كل من يقدم على الرقصة.