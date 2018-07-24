الكويت لن تمنح الوافدين مكافأة نهاية خدمة إلا بشرط

كشفت مصادر في الكويت أن ديوان الخدمة المدنية أعاد إحياء القرار الخاص بعدم استحقاق الموظفين الوافدين في الجهات الحكومية مكافأة نهاية الخدمة، إلا بعد تقديمهم إشعار مغادرة البلاد.

ونقلت صحيفة “الجريدة” الكويتية عن مصادر مطلعة قولها إن الديوان خاطب الوزارات والجهات الحكومية بضرورة تسليمه أسماء الوافدين الذين تم إنهاء خدماتهم، والذين ينبغي صرف مستحقات نهاية خدمة لهم، وطلب إبلاغهم بضرورة إلغاء إقاماتهم (التي تندرج تحت المادة 17)، مع تقديمهم إشعارات المغادرة.

ولفتت المصادر إلى أن الديوان لن يسمح بتحويل إقامة الوافدين الذين أنهت الحكومة خدماتهم إلى القطاع الخاص، وإلا حرموا المكافأة، مضيفة أنّ الديوان سيخاطب الجهات المسؤولة عن الإقامة لإيقاف تحويلهم من المادة 17 إلى بعض المواد الأخرى التي تسمح بعملهم داخل البلاد، مع إمكانية تسفيرهم وإعادة استقدامهم على مادة أخرى كالمادة 18، التي تتيح لهم العمل بالقطاع الخاص.

وبيّنت أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة متكاملة لسياسة الإحلال وتقليص عدد الوافدين في الجهات الحكومية، إضافة إلى مساهمته في تعديل التركيبة السكانية.