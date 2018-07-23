محكمة كويتية تؤيد حبس وتغريم أمير سعودي

قضت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الاثنين، بحبس أمير سعودي وتغريمه مبلغ 10 آلاف دينار كويتي (…) بعد إدانته بتهمة خطف أولاد طليقته الكويتية.

وكانت محكمة الاستئناف الكويتية قضت في أبريل/نيسان الماضي بحبس الأمير بدر بن سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود مدة سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 10 آلاف دينار (نحو 32 ألف دولار أمريكي) عن تهمة خطف أبنائه من طليقته الكويتية.

وكانت محكمة أول درجة قضت في يناير الماضي ببراءة الأمير من الاتهام المسند إليه، إلا أن محكمة الاستئناف ثبتت التهمة.

وكانت طليقة المدعى عليه أقامت دعوى قضائية ضده بسبب قضايا أحوال شخصية بينهما، ادعت فيها أنه بعد أن زار أبناءه قام بخطفهم‏.

لكن محامي الدفاع أكّد أن والد الطفلين قام باصطحابهما لبلده والعلاقة الزوجية مستمرة في الوقت الذي كانت فيه والدتهما خارج الكويت لفترة طويلة، وبعد عودتها قامت بزيارة طفليها بالسعودية لمدة ثلاثة أيّام وعادت إلى الكويت و”دلّست على النيابة العامة”.

وركّز المحامي في دفاعه على أنّه “لا توجد واقعة خطف كون والدهم وليهم الطبيعي، بالإضافة إلى أن أم الأبناء لم تتحصّل على حكم حضانة”.