جدل في السعودية بعد أنباء عن فصل “مصرف الراجحي” بعض موظفيه

أثارت أنباء عن قيام مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية بفصل بعض موظفيه، جدلًا بين ناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفاعل ناشطون من خلال هاشتاغ #مصرف_الراجحي_يستغني_عن_موظفيه عبر موقع “تويتر”، بين مؤيد ومعارض، مع تصريحات من قبل أشخاص قالوا إنهم موظفين في المصرف وتم فصلهم.

واستنكر أحد منسوبي وزارة التعليم، ويدعى عبدالرحمن الشهري، فصل الموظفين، متسائلًا: “كيف تستطيع وزارة العمل إقناع الشباب بالقطاع الخاص وهذا مصرف بهذا الحجم ويستغني عن موظفيه بسهولة، إذًا أين يجد الموظف الأمان الوظيفي؟”.

كيف تستطيع #وزارة_العمل أقناع الشباب بالقطاع الخاص وهذا مصرف بهذا الحجم ويستغني عن موظفيه بسهولة إذاً أين يجد الموظف الأمان الوظيفي .#مصرف_الراجحي_يستغني_عن_موظفيه — عبدالرحمن الشهري (@bumedarbi) July 20, 2018

فيما أوضح “عجب” أسباب الفصل: “أمر طبيعي بعد صدور التنظيمات الجديدة من مؤسسة النقد التي بموجبها تقلص قيمة الإقراض والفائدة فأكيد المصرف سيتجه لإلغاء التعاقدات ودمج الفروع لتقليل المصاريف”.

وقال “الباشا”: “الرئيس التنفيذي المسيحي خرب البنك، نزل منتجات غير إسلامية معدن تشتريه في سويسرا بدون ماتشوفه، وخسارة ثابتة 500 ريال للقروض، وتشتري ذهبًا غير مملوك للبنك والباقي أكثر”.

آراء بعض المفصولين

وكشف آخرون عن العديد من حالات الفصل، حيث أكد مغرد يدعى “شامخ”: “أنا أخوي من شهر انفصل من #بنك_الراجحي هو وعدد من الموظفين بحجة أن في واحد من الموظفين اختلس كم مليون. طيب عاقبوا المختلس ومن عاونه مو تفصلون جميع الموظفين بدون أي سبب. طيب عندهم أبناء وإيجارات وقروض ومسؤوليات والله إنه شيء يقهر”.

وبدوره، قال آخر تحت مسمى “خليها على الله”: “أنا من المتضررين من مصرف الراجحي محقق في المبيعات في 6 أشهر الأولى في 2017، 21 مليوووون #وعندي ما يثبت وتم إنهاء خدماتي وعدم تجديد العقد”.

كما قال “حماد”: “تم إنهاء خدماتي بعد سنتين عمل مع المصرف مع العلم لا يوجد تدريب للموظف المستجد ولا يوجد تأهيل فقط ادخل الفرع وتعلم والتقييم على أشياء إعجازية ! حسبي الله ونعم الوكيل”.

#مصرف_الراجحي_يستغني_عن_موظفيه

تم انهاء خدماتي بعد سنتين عمل مع المصرف مع العلم لا يوجد تدريب للموظف المستجد ولا يوجد تأهيل فقط ادخل الفرع وتعلم والتقييم على اشياء اعجازية ! حسبي الله ونعم الوكيل ???? — حمّاد (@i7mtox1) July 19, 2018

وأكد “عزوز” بدوره: “حسبي الله عليه، أنا مفصول يوم الثلاثاء يطلب مستهدفات عالية جدًا في شهر وبحجة المستوى في التقييم سيء وهو من وضع تقييمًا صعبًا على أي موظف تطبيقة ( قطع الأرقاب ولا قطع الأرزاق حسبي الله ونعم الوكيل)”.

حسبي الله عليه انا مفصول يوم الثلاثاء يطلب مستهدفات عالية جدا في شهر وبحجة المستوى في التقيم سيء وهو من وضع تقيم صعب على اي موظف تطبيقة ( قطع الارقاب ولا قطع الأرزاق حسبي الله ونعم الوكيل ) #مصرف_الراجحي_يستغني_عن_موظفيه — AZOOZ1992 (@AzoOOOOOo1992) July 19, 2018

قرار عادل

فيما وجد فريق آخر، أن قرار الفصل عادل، مبررين أن معاملة موظفي البنك سيئة مع العملاء، وانتقد “أحمد”: “من أسوأ البنوك التي تعاملت معها، نظامه لم يتغير وطريقة تعامله مع العملاء سيئة جدًا في خدمتهم .. وفوق هذا يفصل موظفيه”.

وأيده “نود”: “أزفت بنك في العالم والسبب الموظفين يا جماعة، أذكر مرا كنت أبغ أطلع بطاقة وربي 5 فروع بنفس اليوم كل واحد عذر أفشل من الثاني يا سستم يا تصريفة ثانية، اللين كرهتو”.

#مصرف_الراجحي_يستغني_عن_موظفيه ازفت بنك فالعالم والسبب الموظفين ي جماعة اذكر مرا كنت ابغ اطلع بطاقة وربي 5 فروع بنفس اليوم كل واحد عذر افشل من الثاني ي سستم ي تصريفة ثانيه اللين كرهتو — noode.187 (@noodee187) July 20, 2018

ومن جانبه قال “حمد”: “أكثر بنك فيه سوء موظفين، أعتقد خطوة جبارة من الراجحي إذا السبب استبدال الموظفين السيئين بأشخاص كفو وياليت جميع الشركات والوظائف الحكومية يتم فيها فصل المتقاعسين عن العمل إلي يعطلون الناس، وأخيرًا ودي أعرف وش مستفيد الموظف إلي يعطل المعاملات بدون سبب”.

ولم يرد أي بيان رسمي من إدارة مصرف الراجحي إلى حد اللحظة بشأن قرارات الفصل، كما لا يمكن لموقع “إرم نيوز” التثبت من صحة المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.