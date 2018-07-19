السعودية.. إغلاق مطعم يمنع دخول الزبائن بالزي الوطني

أغلقت السلطات السعودية، أمس الخميس، مطعمًا يمنع دخول الزبائن بالزي الوطني السعودي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه “بتوجيه من الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وبمتابعة من نائبه، جرى إغلاق مطعم في منطقة الخبر؛ بعد نشره لإعلان في أحد مواقع التواصل الاجتماعي برفضه دخول زبائن المطعم بالزي الوطني”.

وأضافت الوكالة أن الشرطة “استدعت مالك المطعم لأخذ الإجراء المناسب، فيما أغلقت الأمانة المحل حتى يتم مراجعة البلدية والتحقق من التراخيص اللازمة”.

وسُجل بحق المطعم ذاته، عدد من المخالفات الأخرى، بحسب “واس”، التي أكدت أن إغلاق المطعم “يأتي تأكيدًا على ثوابت وأنظمة المملكة في الاعتزاز بزيها الرسمي”.