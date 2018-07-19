سعودي “عاثر الحظ” يفوز بسيارة بفضل والدته

فاز سعودي “عاثر الحظ” بسيارة جديدة تم تخصيصها كجائزة بمسابقة نظمتها إحدى الشركات في المملكة، خلال شهر رمضان الماضي، بعد أن شاركت والدته في المسابقة باسمه.

وسجلت والدة الفائز مؤيد محمد خشافة بيانات ابنها في المسابقة وهي على يقين أن ابنها سيفوز بالجائزة رغم أنه ليس من أصحاب الحظوظ الجيدة للفوز بالمسابقات، وفق صحيفة “سبق”.

وقال الفائز خشافة، إن والدته شاركت بالمسابقة في شهر رمضان الماضي، ودوّنت بياناته في القسيمة، وعندما أخبرته وقتها بذلك استبعد الفوز بناءً على تجارب “عاثرة الحظ”.

وأضاف: “في غمرة إجازة عيد الفطر والمناسبات نسينا المسابقة والسحب على السيارات الثلاث، حتى تفاجأت أمس الأربعاء باتصال من إدارة التسويق بالشركة يؤكد فوزي بالسيارة”.

وقال “على الفور أخبرت والدتي وعمّ الفرح أرجاء المنزل، وكشفت لي أنها منذ مشاركتها بالمسابقة وهي تدعو لي بالفوز حتى تحقق رجاؤها بالله”.

وأشار الفائز خشافة، وهو طالب في قسم إدارة المستشفيات بجامعة الملك عبدالعزيز، إلى أنه طلب من الشركة أن ترافقه والدته من جدة إلى الرياض لتسلم السيارة، وبالفعل منحتهما الشركة تذاكر السفر والإقامة في العاصمة، وتسلمت والدته مفتاح السيارة العائلية، بينما ينتظرهما والده المتقاعد من “أرامكو” بحرارة وفرح، كما تُتابع بقية أفراد أسرته عبر “قروب العائلة” في الواتس اب رحلة الفوز.

ولَم يُخف خشافة نيته في تعليم والدته “الأربعينية” قيادة السيارة وكسر حاجز الخوف الذي يعتريها وتتحدث عنه دائمًا.