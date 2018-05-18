الكاتب السعودي عبدالله بن بخيت: أخطأت في تغريدة الخمر.. والملك عبدالله أنقذني من السجن (فيديو)

أبدى الكاتب والروائي عبدالله بن بخيت ندمه على تغريدته حول “الخمر” التي أنكر فيها وجود عقوبة قرآنية لتعاطيه، معترفًا أنه فسّر الآيات بشكل خاطئ.

جاء ذلك خلال لقاء عبر برنامج “مجموعة إنسان” في فضائية MBC.

وثارت موجة غضب عارمة في السعودية منذ أربع سنوات حينما ادَّعى “بن بخيت” أن الخمر ليس من المحرمات في الإسلام، وأنه لم يجد “في القرآن الكريم ما يحرم الخمر، ولا يوجد له عقوبة”، وشُنَّت حملات ضده على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما جعله يترك المملكة ويتوجه إلى كندا.

وذكر “بن بخيت”، خلال اللقاء التلفزيوني، أنه يتعرض لحملات تشويه منذ أمد بعيد بسبب دفاعه عن حقوق المرأة، وتمت ملاحقته قضائيًا بدعوى استهزائه بالدين، مشيرًا إلى أنه لولا الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز لأُلقي به في السجن.

وأعلن الكاتب السعودي ميله لـ”العلمانية” لأنها في رأيه تضمن لكل الطوائف التعايش السلمي مع بعضها دون مشكلات.

وأثنى بن بخيت بشكل كبير على الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونجله وليّ العهد محمد بن سلمان، مؤكدًا أنهما حققا إنجازات لم يكن يحلم بها.

وأشاد بالتغيير الذي طرأ في المملكة العربية السعودية فنيًا وثقافيًا، معتبرًا أن الشعب السعودي يمر بمرحلة تنويرية كبيرة، وأن معركته القادمة ستكون فصل التديّن عن التشدد.

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