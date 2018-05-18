العشق جنون.. فتاة تنفق 80 ألف دولار لتحويل شقتها إلى شكل دمية “باربي” (صور)

تمثل عروس “باربي“، حلمًا خياليًا لكل فتاة صغيرة تحب اللعب بالدمى، ورغم أنها تبلغ من العمر 36 عامًا، لم تستيقظ أزوسا ساكاموتو من حلم العيش مثل “باربي”.

وبسبب جنون عشق باربي الذي أصاب ساكاموتو أنفقت الفتاة التي تعيش في لوس أنجلوس 80 ألف دولار لتحويل منزلها إلى مزار وردي اللون مليء بالدمية المفضلة لها.

وتزدحم شقة ساكاموتو بمجموعة من الدمى لباربي والتذكارات ذات الصلة، كما حولت مكونات المنزل من أجهزة وأواني ومقتنيات شخصية إلى لون الدمية الشهيرة.

وقالت أزوسا: “كل شيء في غرفتي هو باربي، لدي ثلاجة باربي، أدراج، طاولة، خزانة، أرفف، مطبخ باربي وفرن باربي، وحمام”.

واضافت: “لدي دمى باربي، لدي المحافظ، والأحذية، والوسائد، والقلائد، والقمصان، والتنانير، والجوارب، وأكواب، ولوحات، وملصقات ، وأعمال فنية، وطلاء الأظافر، ولدي ساعة بارب “.

وتمتلك أزوسا في منزلها الوردي أكثر من 222 دمية “باربي”، كما أنها تنفق مبالغ طائلة على سلع باربي، كما أن لديها اثنين من دمى باربي التي تبلغ قيمتها 1.800 دولار.