الداخلية الكويتية تذكر بعقوبة الإفطار جهارًا في رمضان

شدد مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الكويت، العميد توحيد الكندري، على ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بالقوانين كواجب وطني، داعيًا للالتزام بالقيم الإسلامية واحترام مشاعر الصائمين وعدم المجاهرة بالإفطار خلال شهر رمضان.

وأكد، وفق صحيفة “الوطن” المحلية، أن “المجاهرة بالإفطار تؤذي مشاعر المسلمين حتى لو كان للمفطرين عذر”، لافتًا إلى أن الداخلية تجرم المجاهرة بالإفطار بغرامة لا تتجاوز 100 دينار (330 دولارًا) والحبس مدة لا تتجاوز الشهر، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وأشار إلى أن الداخلية اتخذت الإجراءات الأمنية اللازمة كافة استعدادًا لرمضان، إذ تم تشكيل فريق عمل أمني في جميع المحافظات للسيطرة في جميع المناطق خاصة تلك التي تشهد ازدحامًا جماهيريًا، كالأسواق والمتنزهات وغيرهما.