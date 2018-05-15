فندق يمنح نزلاءه نومًا عميقًا بطرق غريبة (فيديو وصور)

ابتكر أحد الفنادق أسلوبًا غريبًا لمنح نزلائه نومًا عميقًا من خلال بث أصوات غريبة تحاكي الحياة والطبيعة في غرفهم خلال ساعات النوم.

تضم قائمة تلك الأصوات حركة المرور وخرير المياه ومحادثات البشر، إضافة إلى صوت غسالة الملابس ومياه الاستحمام وغيرها.

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ويقدم الفندق خدمته تلك عبر تطبيق “سبوتيفاي” إذ يتم منح الزوار رابط تشغيل الخدمة في غرفهم عند تسجيل دخولهم في الفندق.

وتُفاجِئ سلسلة فنادق “إيزي هوتيل”، التي تصنف ضمن الفنادق الاقتصادية في بريطانيا، زوارها دومًا بالعديد من الخدمات والمزايا.

وكان من بين تلك المفاجآت وضع نافذة “وهمية” على الحائط لتعرض للزوار معالم شهيرة في بريطانيا، بحسب صحيفة “ذا صن”.

وقدمت إدارة الفندق ذات مرة لزبائنها سريراً بأربعة أعمدة يمكن طيه بسهولة.