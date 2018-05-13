سعوديون يحاولون فك لغز “المنجزون 22”.. فماذا يكون؟

انشغل الناشطون السعوديون بالتكهنات حول وسم أطلقته عدة جهات حكومية في المملكة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعنوان #المنجزون22، لمحاولة التوصل إلى ماهيته، وذلك قبل يوم واحد فقط من إعلان تفاصيله.

ودعت الجهات الحكومية التي شاركت الوسم عبر حساباتها الرسمية إلى ترقب إعلان تفاصيل “المنجزون 22” غدًا الإثنين.

وشاركت كل من وزارات الخدمة المدنية، والتجارة والاستثمار، والحج والعمرة، بالإضافة إلى حرس الحدود، والهلال الأحمر، وجامعات، وأمانات بعض المناطق، الوسم.

ولم تكشف أي من تلك الجهات عن أي معلومة حول “المنجزون 22″، فيما أشار بعض الإعلاميين والمغردين إلى أنه سيكون بمثابة تكريم لعدد من المنجزين لأعمالهم بكفاءة في المملكة.

من جهته، أشار موقع سبق المحلي إلى إطلاق جهات حكومية، الهاشتاق، لافتًا إلى أن التغريدة الموحدة أشارت أن الكشف عن تفاصيل الإعلان سيكون يوم غدٍ الإثنين.

وأكد الموقع أن ترشيحات البعض تتركز حول الإعلان عن نتائج قياس أداء الأجهزة الحكومية.