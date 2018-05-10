يسرا اللوزي: أعشق الكوميديا.. و”بالحجم العائلي” نقلة جديدة ومختلفة

تخوض الفنانة المصرية يسرا اللوزي، السباق الدرامي هذا العام من خلال مسلسل “بالحجم العائلي” للمؤلف محمد رجاء، والمخرجة هالة خليل، وتؤدي فيه دور ابنة البطل، والذي يجسد دوره يحيى الفخراني، ويعمل سفيرًا، وبعد خروجه على المعاش يقوم بفتح مطعم بسبب حبه للطعام.

وقالت اللوزي خلال تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”:”كنت أخاف الكوميديا، واعتذرت عن تقديم أعمال كثيرة تعتمد على هذا اللون، ولكن عندما قرأت سيناريو مسلسل (بالحجم العائلي) شعرت بارتياح شديد، لأن العمل مكتوب بشكل جيد، ويشارك في بطولته الفنان الكبير يحيى الفخراني، والفنانة المتميزة ميرفت أمين”.

وعن التعاون الثاني مع يحيى الفخراني أضافت: “بالفعل يعد مسلسل (بالحجم العائلي) التعاون الثاني مع الفنان يحيى الفخراني الذي اعتبره مدرسة فنية كبيرة، حيث ظهرت في دور ابنته المقرّبة إلى قلبه في مسلسل (دهشة)، وكان العمل يميل إلى الحزن والتراجيديا، لكن الوضع مختلف في المسلسل الجديد”.

وبشأن المنافسة في رمضان قالت: “بالفعل تحدث منافسة بسبب حجم الأعمال، وحالة التنوع الفني، وارتفاع نسبة المشاهدة، ولكنني لا أشغل بالي بالمنافسة، بل أجتهد في عملي، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور والنقاد”.

يذكر أن الفنانة يسرا اللوزي انتهت من تصوير مشاهدها الخاصة بمرسى علم في مسلسل “بالحجم العائلي” وستعود إلى القاهرة لاستكمال التصوير في الديكورات المخصصة للعمل مع النجم يحيى الفخراني.

ويجسّد يحيى الفخراني شخصية سفير سابق، يتقاعد عن العمل، وبسبب حبه للطعام يقرّر أن يفتح مطعمًا داخل أحد الفنادق الكبرى ليقدم عدة وجبات مختلفة، ولديه 4 أبناء، ومتزوج من النجمة ميرفت أمين، حيث تتوتر العلاقة بينهما، وهو ما يؤدي إلى نشوب خلافات دائمة في الآراء والطريقة والأسلوب، فهو شخص عاشق للحياة، وهي امرأة ملتزمة وصارمة في الحياة.