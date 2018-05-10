عرض صور نادرة من حفل زواج الأمير محمد بن سلمان

عرضت صفحة “ذاكرة الزمن الجميل” السعودية في موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”، والمعنية بنشر صور من أحداث وفعاليات وشخصيات سعودية تمت أرشفتها خلال السنوات الماضية، صورًا ذكرت أنها من حفل زواج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأوضحت الصفحة أن الأمير تزوج في 6 أبريل/نيسان 2008 من ابنة عمه الأميرة سارة بنت مشهور بنت عبدالعزيز، وأنجب منها الأمير سلمان والأمير مشهور والأميرة فهدة والأميرة نورة.

وظهر الأمير في الصور فتيًا وحليق الوجه، كما ظهر في عدة صور أخرى مع شخصيات سعودية سياسية وعامة.

وأبدى نشطاء سعوديون إعجابهم بالصور، وإعجابهم بالأمير الشاب، الذي يعد أحد أبرز القادة السياسيين الشباب المؤثرين في بلدانهم.