بالفيديو.. فتاة سعودية تعد حلوى عشاء الأمير محمد بن سلمان باللوفر

شاركت فتاة سعودية في تجهيز أطباق الحلوى للوفد السعودي في فرنسا والوفد الفرنسي، خلال مأدبة العشاء التي أقيمت في مجمع متحف اللوفر، أمس الإثنين، على هامش زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا.

وسلط برنامج “تفاعلكم” على قناة العربية، الضوء، على الطباخة ميادة بدر المتخصصة في إعداد الحلويات الفرنسية، والتي كشفت عن قيامها بمزج النكهات الفرنسية مع السعودية، كي ترضي أذواق المدعوين لحفل العشاء من البلدين.

وكشفت ميادة عبر لقاء مصور أنها أعدت طبقًا من الحلوى يسمى “الهدو” خصيصًا للمناسبة، ودمجت به التقنيات الفرنسية في الطهو مع النكهات السعودية، كما أعدت كيكة فرنسية اسمها “فاشو”، لافتة إلى أنها قامت بالتغيير قليلًا في الوصفة لتلائم الذائقة العربية، كما حشتها بالقهوة العربية من الداخل.

وأضافت أنه بعد انتهائها من إعداد أطباق الحلوى، دعت زملاءها من الطهاة الفرنسيين لتذوقه، فأشادوا به، وتحمسوا كثيرًا وأرادوا تعلم وصفاتها.