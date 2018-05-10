السعودية تحدد موعد السماح للنساء بقيادة سيارات النقل التعليمي

أكد رميح الرميح رئيس هيئة النقل العام السعودية، أن خطة توطين العمل على مركبات النقل التعليمي سوف تشمل كافة العاملين على مركبات النقل المدرسي والنقل الجامعي ونقل المعلمات.

وقال، في بيان نشرته وزارة العمل عبر موقعها الإلكتروني، إن ذلك سيشمل خدمات النقل التي تقدم بشكل تجاري، وسيكون على مرحلتين، الأولى تشمل جميع مناطق ومدن المملكة بدءًا من العام الدراسي القادم (1440/1439).

وأشار إلى أن المرحلة الثانية تشمل مدن الرياض، مكة المكرمة، جدة، والدمام، وستكون مطلع العام الدراسي (1441).

وأضاف الرميح، أن عدد فرص العمل والمقدر بأكثر من 12 ألف فرصة عمل سوف تضاف إلى عشرات آلاف الفرص، التي نشأت بتوطين قطاع تأجير السيارات ونشاط توجيه المركبات.

وأكد المسؤول السعودي أن الهيئة سوف تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لجعل أنشطة النقل جاذبة لعمل المواطنين مع الحد من منافسة الأجانب لهم.

ولفت إلى أنه سيتم تحديد ساعات العمل واشتراط شهادة الكفاءة المهنية للسائقين وربط عمليات النقل بأنظمة التتبع، وأن هذا كله يصب في تنظيم قطاع النقل، وجعله أكثر جاذبية للمواطنين.

وذكرت الوزارة أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل على حزمة من البرامج والمبادرات والممكنات، لرفع مستوى مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل بمختلف المجالات، ومنها المجالات المناطة بقطاع النقل.