تلاميذ العراق يفترشون الأرض لتلقي العلم بسبب الانتخابات

أظهرت صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تلاميذ عراقيين يفترشون الأرض، في ساحات مدارسهم، من أجل تلقي الدروس بعد أن تم إفراغ قاعاتهم الصفية من قبل مفوضية الانتخابات بالتعاون مع القوات الأمنية لغرض استخدامها كمراكز انتخابية.

وأحدثت الصور جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ حمل الكثير من المعلقين وزارة التربية المسؤولية لعدم تنظيم جدول امتحاني مناسب مع موعد الانتخابات.

وكان موعد الانتخابات البرلمانية العراقية المقرر يوم السبت المقبل، قد تم تحديده منذ عدة أشهر.

وبحسب موقع “السومرية نيوز” المحلي، قالت إحدى الناشطات: “ماذا فعلتم باقدس مهنة.. كيف سولت لكم أنفسكم التجاوز على خصوصية الامتحان.. كيف اعطاك ضميرك معاملة هذه البراءة والنقاء بهذا الازدراء والحقارة “.

فيما قالت أخرى، “كان بإمكان وزارة التربية ومديرياتها تقديم موعد الامتحانات أسبوعًا او خمسة أيام لغاية إكمال الطلبة امتحاناتهم، سيما بعد معرفة قرار استخدام المدارس كمراكز انتخابية، وإنها ستحجز للانتخابات”.

ورأى معلق آخر أن “التلاميذ يكملون امتحاناتهم خلال ساعة ونصف الساعة أو أقل”، معتبرًا أن ذلك “لايؤثر على المركز الانتخابي”.

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