جدل واسع في الأردن بعد قرار يُلزم المصلين بــ”20 ركعة تراويح” (فيديوغرافيك)

أثار قرار وزارة الأوقاف الأردنية تحديد 20 ركعة إلزامية لصلاة التراويح جدلًا واسعًا في المملكة.

وطالبت الوزارة أئمة المساجد، في تعميم لها، أن تكون صلاة التراويح خلال رمضان، 20 ركعة، وذلك خلافًا للعادة في العديد من مساجد الأردن، والتي كان يؤدي فيها المصلون 8 ركعات في صلاة التراويح.

واعتبر دعاة وأئمة مساجد ومواطنون، قرار الوزارة “فيه مشقة على المصلين”.

ووسط الجدل الدائر، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت دائرة الإفتاء العام في الأردن، اليوم الأحد، إن “صلاة التراويح سُنّة، واتفقت مذاهب أهل السُّنة على أنها 20 ركعة، بل ذهب المالكية إلى أنها 36 ركعة”.

وأشارت إلى أن “هذا يُعمل به في الحرمين الشريفين، والمدن الإسلامية العريقة”.

واعتبرت أنه “من استطاع أن يأتي بها (20 ركعة) كاملة فقد أتى بالسُّنة كاملة، ومن لم يستطع فقد أتى ببعضها، وله أجر ما صلّى، لكن ليس له أن يمنع، ولا أن ينهى غيره عن إتمامها”.