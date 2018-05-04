خليجي يفاجئ طفلًا مريضًا بهدية “مرعبة” في المستشفى (فيديو)

فاجأ مواطن، بدا أنه خليجي، طفلًا مريضًا في إحدى المستشفيات خلال زيارته للاطمئنان عليه بهدية لا تخطر على بال أحد، وبدلًا من أن تدخل البهجة على قلب الطفل أصابته بالصدمة كونها هدية “مرعبة”، بحسب الناشطين.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا لشخص يقدم هديته المغلفة بشكل جميل للطفل الذي كان يرقد على سرير المستشفى، لكن المشكلة كانت في الهدية نفسها، حيث قدم له حيوانًا زاحفًا عبارة عن “ضب”.

وقال صاحب الهدية، الذي كان متفاخرًا بها أمام الطفل: “ماشاء الله حمدلله على السلامة يا علي (الطفل) هذه الهدية جاءت للشيخ علي بمناسبة دخوله للمستشفى والهدية موفقة، ضب متعلق ويتمرجح).

وتعالت ضحكات عدد من الأشخاص الذين كانوا في غرفة الطفل المريض، والذين يبدو أنهم كانوا مصدومين أيضًا من تلك الهدية، التي لاقت انتقادات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي نظرًا لأنها لا تناسب الطفل ولا الحالة التي هو عليها ولا المكان الذي كان فيه.

ولا يمكن لـ “إرم نيوم” التحقق من تاريخ ومكان ومحتوى الفيديو المتداول من جانب الناشطين عبر وسائل التواصل.