خليجية تعتدي بالضرب على ضابط لتمكن زوجها من الفرار

سجلت قضيتان ضد كويتية متهمة بإهانة موظف عام واعتداء بالضرب، بعد أن حاولت تمكين زوجها المطلوب من الهرب خلال توقيفهما أمام فندق 5 نجوم.

وفي التفاصيل، بحسب صحيفة “الأنباء” المحلية، فإن ضابطًا برتبة ملازم أول أوقف مركبة فارهة بها رجل وامرأة في نقطة تفتيش بعد منتصف الليل وطلب هويتهما للاستعلام عنهما، فتبين له أن كلا الزوجين مطلوب، وحين طلب من الزوج الترجل من المركبة لإحالته إلى الجهة التي تطلبه قامت الزوجة بضرب الملازم وتمكين زوجها من الهرب، ثم صعدت على مقعد السائق وحاولت دهس الضابط، لكن تمت السيطرة عليها وإحالتها للشرطة.

وتبين لرجال الأمن أن المركبة التي كان الزوجان على متنها مطلوبة للحجز القضائي أيضًا، وتم إسعاف الضابط للمستشفى، فيما شهد عدد من المواطنين لصالحه.