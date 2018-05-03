“سلوك صادم” للزوج.. يدفع بمحكمة بحرينية لتطليقه من زوجته

حكمت المحكمة الكبرى الشرعية في البحرين، بتطليق شابة (24 عامًا) من زوجها (25 عامًا) للضرر؛ بسبب مغازلته لأمها وشقيقتها وشقيقها، وإساءة معاملتها، كما قضت برفض دعوى الزوج إلزامها بالعودة لمنزل الزوجية.

وفي التفاصيل، وفق موقع “الأيام” المحلي، كشفت محامية الزوجة، أن موكلتها لم ترزق من زوجها بأبناء وأسكنها ببيت أبيه خلال فترة الزواج رغم رفض المدعية ذلك، ثم انحرف سلوكه معها وبدأ يغازل والدتها تارة، وشقيقتها تارة أخرى، ويداعب شقيقها الأصغر كذلك، ويعبر مرارًا فيما بينه وبين زوجته عن إعجابه بوالدتها وبشقيقها بأسلوب غير سوي؛ الأمر الذي دفع بالزوجة لطلب الطلاق.

وتقدم الزوج بدعوى يطالب فيها إلزام الزوجة بالعودة لمسكن الزوجية، مؤكدًا أنه يعاملها معاملة حسنة، لكنه وعند مثوله أمام المحكمة وسؤال القاضي له عن معاكسته والدة وشقيقة وشقيق زوجته، أقر الزوج بذلك، مدعيًا أن ذلك كان على سبيل المزاح.

لكن اعترافه بسلوكه المنحرف، إضافة لطرد الزوجة من منزل الزوجية، دفع المحكمة لتثبيت الضرر الواقع على المدعية، وتطليقها من المدعى عليه طلقة بائنة بينونة صغرى.