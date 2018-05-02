السعودية تستنفر تقنياتها المتطورة لإيجاد مفقود “حريق جدة” (صور)

لجأ الدفاع المدني بمدينة جدة السعودية، اليوم الأربعاء، إلى الدفع بسيارات حديثة وتقنيات متطورة للمساهمة في البحث عن شخص مفقود منذ يومين، عقب الحريق الذي شب في مركز تجاري بجدة.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، صورًا تُظهر الدفع بسيارات “وحدة التدخل في انهيارات المباني”، إلى جانب عدد من أجهزة الرصد والبحث المتطورة.

وذكرت صحيفة “المدينة” السعودية، اليوم الأربعاء، أن عمليات البحث لا تزال جارية حتى الآن، عقب السيطرة على الحريق وإخماد النيران تمامًا.

ونقلت الصحيفة عن سعيد سرحان، المتحدث الإعلامي باسم دفاع مدني مكة المكرمة، قوله: إن “عمليات الإخماد انتهت في الساعات الأولى من فجر أمس، وتبقت بعض البؤر التي تُصدر بعض الأدخنة؛ نتيجة الحرارة، وتعمل الفرق على إخمادها نهائيًا”.

وأضاف: ” مع الاستمرار في أعمال البحث عن المفقود، تم تمرير البلاغ من قبل مدني جدة للجهات المعنية للإفادة عن حالة الفقدان خارج منطقة الحريق، كإجراء يتعلق بأعمال البحث من كافة الجهات المعنية”.

وكان حريق كبير قد اندلع في أحد مراكز التسوق بحي “الحمراء” في مدينة جدة غرب المملكة العربية السعودية، مساء الأحد الماضي.

وأفادت تقارير أولية صادرة عن الجهات المختصة بأن النيران التهمت نحو 70 % من الدور الأرضي، ونحو 90% من الدور الثاني.