السعودية.. وافد يمارس “طب العيون” في منزله بالمدينة المنورة (صور)

ضبطت الأجهزة الأمنية في المدينة المنورة، مساء السبت، وافدًا يمارس “طب العيون” بمنزله، الذي حوله إلى عيادة.

وقالت وزارة الصحة السعودية في تغريدة على صفحتها الرسمية في “تويتر”: “الصحة بالتعاون مع النيابة العامة والجهات الأمنية تتفاعل مع بلاغ متضرر وتضبط ممارس طب (عيون) وافد في المدينة المنورة يستقبل المرضى في منزله الخاص ويجري لهم عمليات جراحية. وتدعو الصحة للإبلاغ عن الممارسين المخالفين بالإتصال على الرقم ٩٣٧”.

#الصحة بالتعاون مع النيابة العامة والجهات الأمنية تتفاعل مع بلاغ متضرر وتضبط ممارس طب "عيون" وافد في #المدينة_المنورة يستقبل المرضى في منزله الخاص ويجري لهم عمليات جراحية.

وتدعو الصحة للإبلاغ عن الممارسين المخالفين بالإتصال على الرقم ٩٣٧ pic.twitter.com/DolA4oBCmP — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) April 28, 2018

وكشف مسؤول سعودي أن بلاغًا تقدم به طبيب في القطاع الخاص أدى إلى ضبط الوافد.

وقال علاء علي مفتي مدير إدارة الالتزام في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمدينة المنورة: “تلقينا بلاغًا من طبيب في القطاع الخاص، اكتشف أن المريضة التي راجعته تعاني من مضاعفات وانفصال في الشبكية، وعندما استفسر منها أبلغته بأنها أجرت عملية إزالة الماء الأبيض عند طبيب عربي في منزله بأحد الأحياء السكنية بالمدينة المنورة”، وفق صحيفة “سبق” السعودية.

وتمت مداهمة منزل الوافد بعد الحصول على إذن النيابة العامة، وضبط الوافد أثناء إجرائه لعمليات جراحية على بعض المراجعين، فضلا عن ضبط بعض الأدوية منتهية الصلاحية، بحسب مفتي.