شاب يلاحق المارة ويثير هلع السعوديين في جدة

تسبب شاب ثلاثيني بحالة من الخوف والهلع بين سكان حي “العزيزية” بمدينة جدة، بعدما لاحق المارة في الشوارع واقتحم عددًا من المحلات التجارية في المنطقة.

وتبين أن الشاب مختل عقليًا، وبدأ في إزعاج السكان بطرق أبواب منازلهم منذ 3 سنوات، وفق شهادة أحد قاطني المنطقة.

وقال أبوفيصل: ” منذ 3 سنوات تقريبًا بدأ هذا الرجل بإزعاج المارة في الطرقات، وطرق أبواب المنازل، الأمر الذي حفز الأهالي برفع شكوى إلى محافظة جدة، وبعدها بفترة بسيطة اختفى الرجل ليظهر من جديد منذ شهرين متخذًا من الأرصفة والطرقات مأوى له”.

وأضاف فيما نقلته عنه صحيفة “المدينة” السعودية: ” أدخل الرعب في قلوب الأطفال والنساء وعابري الطريق بشكل عام، خاصة بعد تجرؤه على اقتحام المحلات التجارية وأخذ ما يريد، وأي محاولة لمنعه من ذلك تكون عاقبتها وخيمة حينئذ”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشاب من جنسية آسيوية ويعاني من حالة نفسية سيئة، ويقيم إلى جوار المساجد وفي ظل الأشجار ويبقى هائمًا باستمرار.