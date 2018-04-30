“شبهة جنائية” في حريق مركز “الحمراء” بجدة السعودية

أعلن الدفاع المدني بمحافظة جدة في المملكة العربية السعودية عن وجود شبهة جنائية وراء حادثة حريق المركز التجاري بحي الحمراء بجدة، مؤكدًا توصله للمتسبب بالحريق، لكنه يمنع الإدلاء بأي معلومات حاليًا.

وكشف المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، أن هناك كثيرًا من القرائن التي تخدم سير التحقيق، حيث تم التوصل إلى نقطة بداية الحريق، والذي بدأ منها مسار التحقيق يتضح أكثر.

ولفت إلى أن القرائن تشير إلى وجود شبهة جنائية، دعت بموجبها إلى رفع ملف الحادثة إلى جهة الاختصاص لاستكمال التحقيقات.

وأكد العقيد “سرحان” أنه تم السيطرة على 82% من الحريق، فيما تتواصل أعمال الإطفاء بالموقع لإخماد الحريق، مبينًا أنه أتى على 80% من المساحة الإجمالية للموقع، فيما تم إنقاذ عدد من العاملين وإصابة عدد منهم بالاختناق وتمت معالجتهم.

وتواصل فرق الإنقاذ البحث عن أحد الأشخاص المفقودين جراء الحريق، حيث قال أحد العاملين إنه فقد داخل السوق، فيما لم يعرف إن كان عاملًا في المركز أم متسوقًا.

يذكر أن الحريق اندلع، مساء أمس الأحد، في مركز “حمادة” التجاري ليمتد سريعًا داخل طوابق المركز.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي للحريق، ألسنة اللهب العالية وسحابة الدخان ترتفع من الموقع.

فيما قال عدد من رواد المركز، إنه يفتقد لإجراءات السلامة، وانتقدوا في تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، المسؤولين عن المركز والجهات الرقابية الرسمية.