بالفيديو.. ماكرون لرئيس وزراء أستراليا أشكر زوجتك “اللذيذة”

ربما كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يفكر في النبيذ الأحمر، عندما شكر رئيس وزراء أستراليا مالكولم ترنبول وزوجته “اللذيذة” على استقبالهما الودود له.

وتطرق ماكرون وترنبول لعدد من القضايا الدبلوماسية الحساسة، خلال مؤتمرهما الصحفي في سيدني اليوم الأربعاء، قبل أن يقع الرئيس الفرنسي في الخطأ اللغوي، وهو يدلي بتصريح ختامي باللغة الإنجليزية.

ووجه ماكرون الشكر لترنبول وزوجته لوسي على حسن استضافتهما، وأشاد بالنبيذ والأطعمة التي استمتع بها خلال الزيارة، قبل أن يقول “أود أن أشكركما… أنت وزوجتك اللذيذة، على حفاوة الترحيب”.

وأشعل تصريح الرئيس الفرنسي مواقع التواصل الاجتماعي، ليحل محل نقاشات لمسائل أكثر أهمية بحثها هو وترنبول مثل نفوذ الصين المتنامي في المنطقة.

وقال إيان ديفيز، وهو مترجم مقيم في سيدني، إنه لا يعتقد أن ماكرون ارتكب خطأ في الترجمة؛ لأن الفرنسي لن يستخدم أبدًا في لغته كلمة “لذيذ” لوصف شخص.

وأضاف “أفترض أن ما كان يعنيه هو أنها شخصية ساحرة… يمكنك أن تستخدم وصف ’لذيذ’ في الفرنسية عندما تتحدث عن الحلوى، وليس عن شخص”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يطغى فيها تصريح طائش، وفي هذه الحالة غير مقصود، على القضايا الأهم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أشاد خلال زيارة رسمية لفرنسا العام الماضي بالسيدة الأولى بريجيت ماكرون مشيرًا إلى أنها تحافظ على صحتها.