ماكرون: لا يعلم ما سيقرره ترامب بشأن الاتفاق النووي مع إيران

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إنه لا يعلم ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستمر في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران، والذي يرى كثيرون في الغرب بأنه أفضل أمل لمنع إيران من الحصول على قنبلة نووية.

وقال ماكرون للصحافيين في سيدني بعد اجتماع مع رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول “لا أعرف ما الذي سيقرره الرئيس الأمريكي يوم الـ12 من مايو”.

وكان ماكرون حث ترامب على الاستمرار في الاتفاق عندما اجتمع الرئيسان في واشنطن الأسبوع الماضي، لكن البيت الأبيض أبدى عدم قناعة.

وقالت المتحدثة الصحافية للبيت الأبيض سارة ساندرز، أمس الثلاثاء، إن الاتفاق الخاص بالحد من تطوير إيران أسلحة نووية جرى التوصل إليه بناء على “ادعاءات كاذبة” لأن البرنامج النووي الإيراني كان أكثر تقدمًا مما أشارت إليه طهران وقت التفاوض على الاتفاق.

وقال ماكرون، إنه روّج لفكرة إبرام اتفاق موسع مع إيران خلال لقائه بترامب، مشيرًا إلى أن الفكرة استقبلت بشكل “إيجابي للغاية”.

وأضاف ماكرون “أريد فقط القول إنه مهما سيكون القرار فإن علينا التحضير لمثل هذا التفاوض الموسع وإبرام اتفاق أوسع نطاقًا لأنني أعتقد أن لا أحد يريد حربًا في المنطقة ولا أحد يريد تصعيدًا فيما يتعلق بالتوتر في المنطقة”.